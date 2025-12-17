Белоусов: свыше 27 тыс. призывников подготовили по 20 специальностям

Из них восемь связаны с БПЛА, отметил министр обороны России

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 специальностям, включая 8 - по обучению операторов БПЛА, в 2026 году количество военно-учетных специальностей для призывников планируется довести до 30. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Переработали военно-учетные специальности, по которым ведется подготовка. Ввели дополнительно 8 специальностей по обучению операторов БПЛА, наземной роботизированной техники и других. Всего в текущем году подготовлено более 27 тысяч призывников по 20 специальностям. В следующем году количество специальностей должно быть увеличено - до 30", - сказал министр обороны.