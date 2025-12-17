Белоусов: в войска в 2025 году поставили более 1,2 млн аптечек нового поколения

Завершен переход на доработанные с учетом боевого опыта аптечки оказания первой помощи, отметил министр обороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 млн аптечек нового поколения было поставлено в ВС РФ в нынешнем году, ими обеспечены почти все военнослужащие. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Завершен переход на доработанные с учетом боевого опыта аптечки оказания первой помощи. В войска поставлено более 1 млн 200 тысяч различных видов аптечек нового поколения, что позволило оснастить ими практически всех военнослужащих", - сказал Белоусов.