Белоусов: военные медики спасают более 90% раненых, поступающих с поля боя

Время эвакуации с поля боя снизилось, подчеркнул министр обороны РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военные медики спасают более 90% раненых, поступающих с поля боя, а время доставки людей с тяжелыми ранениями в пункты, оснащенные высокотехнологичными средствами оказания помощи, за два года сократилось с 40 до 36 часов. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Хотел бы отметить, что сегодня более 90 процентов раненых, поступающих с поля боя, спасены. Следующая задача - своевременная эвакуация раненых с поля боя. Удалось значительно повысить их выживаемость за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения. За последние два года время эвакуации военнослужащих со сложными ранениями до места оказания высокотехнологичной помощи сокращено до 36 часов против 40", - сказал Белоусов.