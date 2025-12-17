Белоусов: обеспеченность ВС РФ бронетехникой для эвакуации удвоилась за 2025 год

Министр обороны России отметил, что она была доведена до 86% от потребности

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Обеспеченность ВС РФ бронетехникой для эвакуации раненых была доведена до 86% от потребности, что в два раза выше показателя 2024 года; за первое полугодие 2026 года планируется полностью закрыть потребность войск в эвакуационной бронетехнике. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Это стало возможным за счет того, что практически полностью обеспечили группировки войск санитарной техникой. При этом обеспеченность бронированной техникой - довели до 86 процентов от потребности. Это в два раза выше уровня прошлого года. Задача - довести этот показатель до 100%, не позднее первого полугодия следующего года", - сказал Белоусов.