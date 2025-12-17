Белоусов: в 2026 году в регионах РФ планируется открыть шесть госпиталей

В 2025 году построили шесть новых госпиталей, в том числе в приграничных регионах - в Курской и Брянской областях, отметил министр обороны

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В регионах РФ в 2025 году построено шесть военных госпиталей, столько же планируется открыть в следующем. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Далее - оказание медицинской помощи в госпиталях. В текущем году построили шесть новых госпиталей, в том числе в приграничных регионах - в Курской и Брянской областях. Коечный фонд увеличится на тысячу единиц. Это порядка 20 тысяч раненых в год, которым будет оказана своевременная медицинская помощь. В следующем году введем еще шесть госпиталей на полторы тысячи коек", - сказал Белоусов.