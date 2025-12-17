Белоусов: высокотехнологическую медпомощь будут оказывать в окружных госпиталях

Министр обороны России отметил, что пока она оказывается преимущественно в центральных госпиталях

Министр обороны РФ Андрей Белоусов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Потребность в высокотехнологичной медицинской помощи в 2025 году была полностью закрыта. Однако в 2026 году для ускорения оказания такая помощь должна оказываться не только в центральных, но и в окружных госпиталях, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Кроме того, в рамках взаимодействия с Минздравом, Минобрнауки и ФМБА, в этом году впервые полностью закрыли потребность в высокотехнологичной помощи. Но сегодня она оказывается преимущественно в центральных госпиталях. В 2026 году необходимо перейти к предоставлению высокотехнологичной помощи и в окружных госпиталях, что существенно ускорит ее оказание", - сказал Белоусов.