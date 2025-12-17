Белоусов: срок протезирования военных России сокращен до трех месяцев

Министр обороны РФ отметил, что более половины раненых проходят полный цикл восстановительных мероприятий рядом с местом жительства или службы

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Срок протезирования российских военнослужащих сокращен в два раза по сравнению с 2024 годом и составляет не более трех месяцев. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"За счет привлечения ведущих региональных протезно-ортопедических предприятий и адресной маршрутизации уже сегодня более половины раненых проходят полный цикл восстановительных мероприятий рядом с местом жительства или службы. А срок протезирования по сравнению с 2024 годом сокращен в два раза и составляет сегодня не более трех месяцев", - сказал Белоусов.