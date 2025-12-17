Белоусов: порядка 48% военных пропавших без вести были найдены

К поискам стали активно привлекаться общественные и волонтерские организации, заявил министр обороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество разысканных военнослужащих достигло 48%. За минувший год удалось найти в три раза более военнослужащих, нежели в прошлом, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В текущем году сформирован Главный координационный центр. Был наведен порядок в учете пропавших без вести. Начали вести единую базу данных и организовали ее наполнение. Сейчас в базе учтены практически все пропавшие военнослужащие. В группировках развернуты расчеты и эвакуационные группы, подчиненные Главному центру. К поискам стали активно привлекаться общественные и волонтерские организации. Это дало первые результаты. Количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго", - сказал он.

Белоусов отметил, что на 2026 год ставится задача поднять количество найденных военнослужащих до 60%.