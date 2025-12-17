МО РФ в 2026 году начнет работу по переводу документооборота на безбумажную форму

Работу предстоит завершить в декабре 2027 года, отметил министр обороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минобороны России в 2026 году начнет работу по переводу документооборота на безбумажную форму, ее предстоит завершить в декабре 2027-го. Об этом сообщил глава министерства Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Он назвал десятым приоритетным направлением в работе МО РФ создание единой цифровой среды.

"В текущем году приступили к формированию интегрированной информационной системы министерства обороны. Завершили разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий. Определили главного технологического партнера - "Ростелеком" - и заключили с ним соответствующие контракты. В следующем году намечено ввести в опытную эксплуатацию не менее 15 сервисов в таких сферах деятельности, как социальное и жилищное обеспечение, образование, управление имуществом и госзакупками. Будет, наконец, начата работа по переводу документооборота на безбумажную форму. Ее предстоит завершить в декабре 2027 года", - сказал он.