Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска пропавших солдат

Глава Минобороны отметил положительный результат эксперимента по апробации таких жетонов в группировках "Центр" и "Днепр"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Электронные жетоны военнослужащих для наращивания возможностей по поиску пропавших без вести будут применяться со следующего года, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих", - сказал глава военного ведомства, отметив, что это необходимо для увеличения возможностей для поиска пропавших без вести.

Белоусов сообщил, что в группировках "Центр" и "Днепр" уже провели военно-технический эксперимент по апробации таких жетонов, который дал положительный результат.