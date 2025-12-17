Белоусов: созданы все условия для достижения целей СВО

Министр обороны РФ отметил, что армия и флот готовы к решению всех задач, поставленных верховным главнокомандующим

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданы все условия для достижения целей СВО и поддержания необходимого уровня боевой готовности ВС РФ на длительный период.

"Созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности вооруженных сил на длительный период. Армия и флот готовы к решению всех задач, поставленных верховным главнокомандующим, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сказал он на итоговой коллегии ведомства.