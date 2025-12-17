Белоусов: РФ завершила первый этап перехода к модели военно-строительного комплекса

Сформировано главное управление капитального строительства, сообщил министр обороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ завершило первый этап перехода к новой модели военно-строительного комплекса, сформировано главное управление капитального строительства. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В соответствии с задачей, поставленной на прошлом заседании коллегии, завершен первый этап перехода к новой модели военно-строительного комплекса. Заложена основа для разделения полномочий и ответственности между разными уровнями управления. Сформировано главное управление капитального строительства. В видах и родах войск Вооруженных сил и военных округах созданы соответствующие подразделения", - сказал Белоусов.

По его словам, в 2026 году предстоит разработать нормативно-правовую базу для создания военно-строительных частей. "Укомплектовать вновь сформированные подразделения военно-строительного комплекса. У командующих появится эффективный инструмент для строительства наиболее важных для нужд войск объектов", - подчеркнул министр обороны РФ.

Белоусов отметил, что в 2025 году одним из приоритетных направлений работы ведомства было повышение эффективности строительного и имущественного комплексов. "Проведена масштабная работа по инвентаризации строящихся объектов. Это позволило сконцентрировать основные силы военно-строительного комплекса на снижении количества недостроенных объектов. Во-вторых, перешли к трехлетней строительной программе, что дало возможность перераспределить бюджетные средства. Они направлены на ввод в эксплуатацию приоритетных объектов", - сказал он.

Министр обороны РФ также сообщил об оптимизации механизма передачи построенных объектов капитального строительства. "Количество не переданных объектов, построенных за предыдущие пять лет, сократили в четыре раза. В-четвертых, в результате комплексного анализа портфеля контрактов расторгнуты те из них, которые признаны нецелесообразными к дальнейшему исполнению. Это дало возможность высвободить порядка 66 млрд рублей - четверть от годового объема строительства министерства обороны. Благодаря принятым мерам объем незавершенного строительства сокращен на 15%", - подчеркнул Белоусов.