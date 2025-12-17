ТАСС: в боях за Юнаковку уничтожили 67 иностранных наемников ВСУ

В основном были ликвидированы граждане Колумбии, но также присутствуют наемники из Аргентины, Мексики, Перу и Гватемалы, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 67 латиноамериканских наемников уничтожены в боях за Юнаковку Сумской области военнослужащими Северной группировки ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В боях за Юнаковку бойцами группировки "Север" уничтожено 67 латиноамериканских боевиков. Они входили в состав подразделения иностранного легиона, приписанного к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - отметил собеседник агентства.

По его информации, в основном это граждане Колумбии, но также присутствуют наемники из Аргентины, Мексики, Перу и Гватемалы. "Нередко были отмечены случаи дружественного огня со смежными подразделениями ВСУ, также приводившие к большим потерям", - добавил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что потери среди наемников будут расти, так как украинское командование намерено ликвидировать подразделения иностранного легиона, а наемников отправить в штурмовые войска.