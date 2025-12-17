Путин вручил звезду Героя России генерал-майору Александру Муратову

Под командованием начальника ракетных войск и артиллерии Южного военного округа было нанесено 49 ракетных ударов на северском тактическом направлении

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил "Золотую звезду" начальнику ракетных войск и артиллерии Южного военного округа генерал-майору Александру Муратову.

Под командованием Муратова группировкой ракетных войск и артиллерии было нанесено 49 ракетных ударов на северском тактическом направлении. "В ходе ведения воздушной разведки офицер вскрыл пункт ротации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Оперативно передав координаты цели, офицер скорректировал ракетный удар. Уничтожение неонацистов привело к срыву ротации подразделений противника и обеспечило занятие штурмовыми группами наших войск выгодных позиций и охват города Северска в ДНР", - говорится в материалах о Герое РФ.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям генерал-майора Муратова личным составом было выполнено свыше 18 тыс. огневых задач. "Уничтожены 3 520 объектов противника, в том числе, 3 танка, 6 бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 6 реактивных систем залпового огня, 272 артиллерийских орудия и минометов, 2 138 антенн и пунктов управления БПЛА, 9 мостов и личный состав ВСУ", - отмечается в материалах.

Церемония награждения Муратова состоялась 17 декабря в рамках коллегии Минобороны РФ с участием президента России.