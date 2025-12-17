Путин наградил медалью "Золотая Звезда" ефрейтора Никиту Сыромятникова

Герой России за трое суток уничтожил восемь значимых тактических объектов ВСУ у Северска

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил медалью "Золотая Звезда" ефрейтора Никиту Сыромятникова. В ходе операции по освобождению Северска в ДНР он лично уничтожил восемь тактически значимых вражеских объектов за три дня, следует из материалов к церемонии вручения госнаград.

"Всего за трое суток военнослужащий лично разрушил 8 тактически значимых вражеских объектов и живую силу противника [на северском направлении]", - говорится в документах.

Кроме того, там сообщается, что в ходе ведения боя он получил ранения. "Отказался от эвакуации, своим примером и мужеством воодушевляя боевых товарищей на выполнение поставленных боевых задач <…>. Был эвакуирован в полевой медицинский пункт только после выполнения боевой задачи", - подчеркивается в материалах.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.