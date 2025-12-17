Решения генерала Токарева помогли ВС РФ уничтожить свыше 1 тыс. ВСУ в Шевченко

Также благодаря грамотному руководству генерал-лейтенанта Александра Токарева освобождены 293,8 кв. км территории ДНР

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил медалью "Золотая Звезда" генерал-лейтенанта Александра Токарева, чьи решения при освобождении населенного пункт Шевченко в ДНР помогли уничтожить более 1 000 военных ВСУ. Это следует из материалов к церемонии вручения госнаград.

"Спланировал и реализовал замысел по освобождению н. п. Шевченко Донецкой Народной Республики на времевском тактическом направлении. В ходе освобождения населенного пункта уничтожены 4 танка, 28 боевых бронированных машин, 102 единицы автомобильной техники, более 35 артиллерийских орудий, 14 минометов, 6 складов хранения материальных средств и боеприпасов, более 1 000 неонацистов", - говорится в документе.

Отмечается, что благодаря грамотному руководству генерал-лейтенанта Токарева освобождены 293,8 кв. км территории ДНР, в том числе населенные пункты Новоивановка, Ольговское, Темировка Запорожской области, Камышеваха в ДНР, а также Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области.