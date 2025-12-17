Путин наградил медалью "Золотая Звезда" полковника Ярамира Темирханова

Решения полковника помогли ВС РФ зачистить более 1 500 домов в Северске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил медалью "Золотая Звезда" полковника Ярамира Темирханова, чьи действия при освобождении Северска помогли его подчиненным захватить более 20 ключевых опорных пунктов противника и зачистить более 1 500 жилых домов. Это следует из материалов к церемонии вручения госнаград.

"В ходе освобождения города Северск Донецкой Народной Республики офицер осуществлял непосредственное руководство подразделениями с передовых пунктов управления, что обеспечило взятие под контроль более 20 ключевых опорных пунктов противника и позволило нанести обороняющемуся врагу значительные потери в живой силе и технике. В ходе боев подразделениями бригады было эвакуировано более 200 мирных жителей, зачищено более 1 500 жилых домов, хозяйственных и промышленных строений, уничтожено 12 БМП, 10 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники, 85 пунктов управления операторов БПЛА и личный состав ВСУ. Взято под контроль более 20 кв. км территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях высокой интенсивности применения вражеских FPV-дронов полковник Темирханов лично оценил особенности местности и грамотно определил главные цели и задачи предстоящего наступления каждому штурмовому подразделению.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.