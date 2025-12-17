Добившийся успеха на белогоровском направлении Кузьменков стал Героем России

Под командованием генерал-лейтенанта соединения и воинские части армии нанесли поражение подразделениям ВСУ, освободив Белогоровку, а также Васюковку, Верхнекаменское, Григоровку, Малый Северск, Серебрянку и Федоровку

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Командующий 3-й общевойсковой армией Южного военного округа, Герой России генерал-лейтенант Игорь Кузьменков в кратчайшие сроки организовал ведение боевых действий и добился значительных успехов на белогоровском направлении. Об этом говорится в материалах к церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным звезд Героев России.

"Генерал-лейтенант Игорь Кузьменков в кратчайшие сроки организовал ведение активных боевых действий, добившись значительного успеха на белогоровском тактическом направлении", - говорится в материалах.

Под командованием Кузьменкова соединения и воинские части армии нанесли поражение подразделениям ВСУ, освободив Белогоровку Луганской Народной Республики, а также Васюковку, Верхнекаменское, Григоровку, Малый Северск, Серебрянку и Федоровку Донецкой Народной Республики.

Продолжив наступление, российские войска под командованием Кузьменкова освободили Дроновку и Платоновку в ДНР, уничтожив 4 боевые бронированные машины, 27 автомобилей, 4 минометных расчета, более 320 БПЛА и личный состав ВСУ, создав плацдарм для окружения противника в районе Северска.

Развивая наступление, штурмовые группы под командованием генерал-лейтенанта зачистили более 2 300 домов и различных строений, взяли под полный контроль и освободили от неонацистов Северск и территорию Донецкой Народной Республики площадью более 20 кв. км.

Всего в ходе проведения СВО под командованием офицера освобождено 10 населенных пунктов, уничтожены 26 танков, 69 боевых бронированных машин, 110 артиллерийских орудий, 2 реактивные системы залпового огня, более 500 автомобилей, 135 складов вооружения, 23 радиолокационные станции, 12 станций радиоэлектронной борьбы, 2 узла связи, 113 передающих антенн, 537 минометов, более 950 БПЛА различного типа, около 1 000 фортификационных сооружений и личный состав ВСУ.