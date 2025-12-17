Захвативший в кратчайшие сроки позиции ВСУ в Северске комбриг стал Героем России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Командир 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Денис Пирогов, в кратчайшие сроки захвативший позиции ВСУ на южной окраине Северска, стал Героем России. Об этом говорится в материалах к церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным звезд Героев России.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. На совещании, на котором обсуждалась ситуация в зоне СВО, в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Пирогов. После совещания глава государства отдельно побеседовал с ним.

"Выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы и техники противника на северском тактическом направлении в районе города Северск Донецкой Народной Республики. Применяя военную хитрость, в кратчайшие сроки захватил позиции противника на южной окраине города и закрепился на выгодном рубеже для ведения дальнейших наступательных действий", - говорится в материалах к церемонии награждения.

В ходе боев подразделения соединения освободили территорию свыше 34 км в глубину и 26 км по фронту, уничтожили 104 пункта управления операторов беспилотниками, 7 складов с боеприпасами и склад ГСМ, 155 огневых точек, 6 боевых бронированных машин, 152 мм дивизионную самоходную гаубицу 2С3 "Акация", 408 БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и личный состав ВСУ.

Штурмовые подразделения 123-й бригады освободили населенный пункт Выемка в ДНР, а соединение продвинулось в глубину обороны ВСУ, заняв позиции на железнодорожном переезде южной окраины Северска. Развивая наступление, подразделения бригады продвинулись в глубину и по фронту вражеской обороны, освободив южную окраину города. Продвигаясь в глубину Северска, штурмовые группы освободили 23 улицы, уничтожили 5 танков, 10 боевых бронированных машин, 3 миномета, 538 БПЛА, 11 складов с боеприпасами и личный состав ВСУ, выполнив боевую задачу по освобождению города Северска.