Командир гаубицы с расчетом уничтожил 12 орудий и более 40 ПУ БПЛА под Северском

В районе населенного пункта Волчеяровка ЛНР расчетом сержанта Юрия Петрова была уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчет гаубицы под командованием сержанта Юрия Петрова в боях под городом Северском ДНР уничтожил 12 артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, 40 пунктов управления (ПУ) БПЛА, три склада боеприпасов и живую силу ВСУ. Об этом говорится в материалах к церемонии вручения госнаград.

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ наградил медалью "Золотая Звезда" командира орудия гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона 2-й артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа сержанта Петрова.

"Выполняя боевые задачи по уничтожению вражеских целей в районах населенных пунктов Новоселовка, Выемка, Серебрянка и города Северск Донецкой Народной Республики, в ходе ведения контрбатарейной борьбы с противником, расчетом военнослужащего уничтожены пять единиц 122-мм и три единицы 152-мм артиллерийских орудия, четыре самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы, свыше 40 пунктов управления БПЛА, три склада с боеприпасами и личный состав ВСУ", - следует из документов.

Там также сообщается, что возле населенного пункта Верхнекаменское ДНР Петров артиллерийским огнем уничтожил 13 ПУ БПЛА и 14 антенн для их запуска, а также личный состав ВСУ. В районе населенного пункта Волчеяровка ЛНР его расчетом была уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США. При сворачивании огневой позиции сержант Петров получил множественные осколочные ранения и был доставлен в госпиталь.