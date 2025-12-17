Путин наградил медалью "Золотая Звезда" старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева

Рота под командованием Героя РФ освободила свыше 80 жилых домов в Северске

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил медалью "Золотая Звезда" старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, чей личный состав в ходе боевых действий в Северске в ДНР освободил более 80 жилых зданий. Это следует из материалов к церемонии вручения госнаград.

"Всего в ходе освобождения города Северска Донецкой Народной Республики личным составом под руководством старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева были освобождены более 80 жилых домов, уничтожены 36 опорных пунктов, 2 боевые бронированные машины, 5 единиц автомобильной техники, 4 мотоцикла и живая сила противника", - говорится в документах.

Там уточняется, что Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.