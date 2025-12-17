Герой РФ назвал факторы, способствующие героизму и стойкости на поле боя

Генерал-лейтенант Игорь Кузьменков отметил, что большую роль играет родительское воспитание

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие проявляют чудеса героизма и стойкости на поле боя благодаря правильному родительскому воспитанию. Об этом заявил Герой Российской Федерации командующий 3-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Игорь Кузьменков во время церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным звезд Героев России.

"Особые слова благодарности в этот день хочу адресовать всем тем, кто ждет наших бойцов дома, а в особенности - это родителям. Низкий поклон за то, что вложили в них правильное понятие о долге, чести и совести. Благодаря этому родительскому воспитанию наши войны проявляют чудеса героизма и стойкости на поле боя. Мы сделаем все необходимое для достижения наших общих целей и приближения победы", - сказал он.

Кроме того, Герой России отметил, что бойцы, в частности штурмовых подразделений, находятся на острие борьбы, ежедневно рискуя жизнью. "[Они] с честью выполняют поставленные вами (верховным главнокомандующим - прим. ТАСС) задачи по освобождению наших исконных земель, восстанавливают историческую справедливость и обеспечивают безопасность граждан России", - подчеркнул Кузьменков.