ТАСС: замерзшие солдаты ВСУ требовали от командования провизию, угрожая бунтом
Редакция сайта ТАСС
16:02
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Замерзшие солдаты ВСУ требовали от командования продовольствие, угрожая бунтом и оставлением позиций, следует из радиоперехвата между украинскими военными из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который есть в распоряжении ТАСС.
"Скажите начальству, что когда выйдут хлопцы, то терпение закончится. Скажи, что если не скинете чаю или чего-то горячего, то они откатываются", - говорится в радиоперехвате.
По имеющейся в распоряжении ТАСС информации, радиообмен между украинскими военнослужащими состоялся в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении СВО.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой.