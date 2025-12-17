ТАСС: замерзшие солдаты ВСУ требовали от командования провизию, угрожая бунтом

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Замерзшие солдаты ВСУ требовали от командования продовольствие, угрожая бунтом и оставлением позиций, следует из радиоперехвата между украинскими военными из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который есть в распоряжении ТАСС.

"Скажите начальству, что когда выйдут хлопцы, то терпение закончится. Скажи, что если не скинете чаю или чего-то горячего, то они откатываются", - говорится в радиоперехвате.

По имеющейся в распоряжении ТАСС информации, радиообмен между украинскими военнослужащими состоялся в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении СВО.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой.