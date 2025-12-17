Развожаев сообщил о трех сбитых воздушных целях над морем в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО, по предварительной информации, сбили три воздушные цели над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито три воздушных цели над акваторией моря в районе Качи", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу, а наземный и морской общественный транспорт приостановил движение.