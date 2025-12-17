Над регионами России уничтожили девять украинских БПЛА

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за девять часов над регионами РФ девять украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 декабря текущего года в период с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Курской области", - сказали там.