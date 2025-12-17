Над регионами России уничтожили 30 украинских БПЛА за три часа

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над Крымом и Черным морем 30 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"17 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Республики Крым и 13 БПЛА - над акваторией Черного моря", - сказали там.