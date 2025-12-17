Научно-экспертный совет СБ обсудит совершенствование контрольной деятельности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в России станет одной из тем пленарного заседания научно-экспертного совета Совбеза РФ. Его проведет секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.

Научно-экспертный совет СБ был создан по указу президента РФ Владимира Путина в конце прошлого года для "научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности и его рабочих органов". На нынешнем заседании будут подведены итоги работы совета в 2025 году.

Планируется, что в заседании примут участие и выступят директор Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Жулин, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Демин, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.