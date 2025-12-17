В РФ создали первый антидроновый костюм для длительного мобильного передвижения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Воронежская компания Zavoz.pro разработала маскировочный костюм "Древоч", температура которого сливается с окружающей средой. Инновация не позволяет вражеским дронам с тепловизором обнаружить носителя, сообщил ТАСС разработчик.

"Компания Zavoz.pro, российский разработчик военно-тактической экипировки, объявляет о запуске в серию принципиально нового продукта - универсального антидронового маскировочного костюма "Древоч". Это первый полноценный костюм, предназначенный для непрерывной защиты бойца от визуального и тепловизионного обнаружения при активном передвижении", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что разработка оснащена технологией непрерывной тепловой конвекции (НТК), позволяющей осуществить носителю костюма полное слияние с температурой окружающей среды. "Благодаря системе активной вентиляции и дышащей основе костюм постоянно отводит тепло, а верхний маскировочный слой, выполненный в виде полосок и травы (3D-эффект), не нагревается. Это позволяет быть неотличимым от местности для тепловизионных камер дронов при длительных мобильных передвижениях без перерывов", - сообщили там, отметив, что материал костюма негорюч и устойчив к любым климатическим условиям.

"Костюм предназначен практически для любых родов войск: для подразделений, которым необходима скрытность при длительных переходах, работе на позициях, несении дежурств - это разведка, пехота, части прикрытия, артиллерийские корректировщики, инженерные подразделения", - подчеркнул руководитель инженерной разработки Zavoz.pro Артем Меньшиков.