Боец Низамиев уничтожил солдат ВСУ, пытавшихся заминировать дорогу на пути ВС РФ

Боевую задачу удалось успешно выполнить благодаря тому, что младший сержант своевременно обнаружил диверсионную группу противника

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Младший сержант ВС России Искандер Низамиев обнаружил и уничтожил группу украинских военных, пытавшихся заминировать участок дороги на пути передвижения российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки с использованием БПЛА младший сержант Низамиев своевременно обнаружил диверсионную группу противника, занимавшуюся минированием участка дороги, по которому должно было пройти российское подразделение. Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на ее уничтожение и приступил к выполнению задачи. Вместе с расчетом Искандер Низамиев организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что благодаря точным и скоординированным действиям Низамиева и его товарищей диверсионная группа ВСУ была уничтожена, а попытка минирования сорвана.

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Вазире Мустафине, который сумел спасти автомобиль с боеприпасами от артиллерийского огня противника. "В ходе очередного выезда на позиции артиллерийского подразделения автомобиль под управлением Вазира Мустафина подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Несмотря на угрозу, Вазир, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учетом особенностей местности вывел транспортное средство из зоны обстрела и осуществил своевременную доставку боеприпасов к месту назначения без каких-либо потерь", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным и решительным действиям гвардии ефрейтора Мустафина боеприпасы были своевременно доставлены огневым расчетам.