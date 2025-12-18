"Офицеры России": наличие "Орешника" у РФ сильно огорчает Запад

Председатель президиума организации генерал-майор Сергей Липовой отметил, что сейчас Европа по многим показателям проигрывает России в вопросе вооружения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник", имеющийся у России, и неспособность ему противостоять очень сильно огорчают страны Запада. Такое мнение ТАСС выразил председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

"Орешник" - это "самая любимая" ракета Запада, за которой они с большим страхом и трепетом наблюдают, потому что на Западе нет средств ПВО, способных перехватить "Орешник". У нас есть такие виды вооружения, как "Орешник", аналогов которых нет у Европы, что очень сильно их удручает", - сказал он.

Герой России подчеркнул, что сейчас Европа по многим показателям проигрывает России в вопросе вооружения. "Тем не менее Европа продолжает бряцать оружием, пытаясь напугать Россию. Но наша страна уверено себя чувствует в пределах своих границ и готова ответить на любую провокацию противника", - отметил Липовой.

17 декабря президент РФ Владимир Путин в рамках коллегии Минобороны заявил, что до конца 2025 года ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство.