Южная группировка за сутки уничтожила 3 НРТК и 14 блиндажей ВСУ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили 3 наземных робототехнических комплекса, 7 беспилотников и 14 блиндажей противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 5 антенн связи, 3 наземных робототехнических комплекса, 14 блиндажей ВСУ, 6 антенн управления БПЛА и сбито 7 беспилотников противника", - сказал он.