ВС РФ за сутки уничтожили САУ "Богдана" и четыре пункта управления БПЛА ВСУ

Противник в том числе потерял до 235 военнослужащих, 2 танка Т-64 и бронетранспортер М113

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана", а также четыре пункта управления беспилотниками противника за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, до 235 военнослужащих, 2 танка Т-64, бронетранспортер М113, 3 боевые бронированные машины "Козак", Hummer и БРЭМ-1, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", буксируемые гаубицы М777 и Д-30, 9 автомобилей, 4 пункта управления беспилотной авиацией и 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказал он.