Штурмовики РФ зачищают от ВСУ местность в районе Гуляйполя в Запорожской области

Противник скрывается в блиндажах и подвалах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" зачищают от военнослужащих ВСУ участки местности в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. <...> После огневого воздействия и уточнения обстановки к работе приступают штурмовые группы, которые продвигаются вперед и зачищают участки местности. Основной задачей становится уничтожение противника, скрывающегося в блиндажах, подвалах и других труднодоступных укрытиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что перед началом активных действий по позициям противника отрабатывают операторы ударных беспилотников. Одновременно при помощи разведывательных БПЛА ведется наблюдение за лесополосами и выявляются укрытия и перемещения противника, а также корректируются действия штурмовых групп.

Штурмовик с позывным Баргут отметил, что дроны стали незаменимым инструментом. "Сейчас без "птиц" никуда, потому что сейчас идет самая главная разведка "птицами". Без разведки никуда. Некоторые прячутся в подвалах, в блиндажах, туда, куда "птицы" не долетают. Если отрабатываем, мы вычищаем", - сказал боец.

В Минобороны РФ подчеркнули, что штурмовые группы группировки войск "Восток" продолжают продвижение в лесополосах в районе Гуляйполя, последовательно лишая противника укрытий и возможности удерживать занимаемые участки местности.

В ведомстве также сообщили, что расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе. В Минобороны РФ добавили, что, кроме того, в районе населенного пункта операторами войск беспилотных систем был уничтожен танк ВСУ.