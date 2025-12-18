Операторы дронов ВС РФ помогли матери и сыну эвакуироваться из Купянска

Мирная жительница рассказала, что сначала их с сыном попросили идти за российским БПЛА, а затем - следовать инструкциям по рации, благодаря чему они смогли благополучно покинуть населенный пункт

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бойцы Западной группировки войск при помощи дронов и сброшенных с них записки и рации помогли мирной жительнице и ее сыну выйти с северо-западной окраины Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Женщина рассказала, что ее муж и свекровь погибли под ударом ВСУ на окраине Купянска, когда семья пыталась самостоятельно выйти из населенного пункта.

"Мы всем дронам, которые летели со стороны России, махали белым бинтом, чтобы обратить на себя внимание. И вот, один остановился, завис над нами, и сын начал писать на тетрадном листке ручкой: "Мы мирные, помогите" <…>. Через какое-то время прилетел другой дрон. Он сбросил нам записку, на которой было указано, чтобы мы следовали строго за ним и смотрели под ноги, потому что очень много мин на тропах", - рассказали мирные жители на видео.

Операторам беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады удалось передать женщине и молодому человеку рацию. "По рации вообще было легко идти. Дрон за нами наблюдал. А по рации - через колючку, мины, сгоревшие блиндажи - нас голос вел, объяснял, куда повернуть, чтобы мы не запутались.Тем более, уже темнело", - добавила женщина.

Как уточнил ТАСС глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев, "после потери контроля над городом украинская армия ежедневно наносит удары по Купянску".

"Эта семья решилась самостоятельно пойти навстречу нашим солдатам, чтобы покинуть зону боевых действий. Во время движения по ним открыли огонь вооруженные формирования Украины, в результате чего двое членов их семьи погибли. Военнослужащие ВС РФ нашли наших земляков, оказали медицинскую помощь, предоставили теплую одежду и помогли им выйти из города. Сотрудники ВГА Купянского района доставили людей в безопасное место, где им будет оказана вся необходимая поддержка", - рассказал он.