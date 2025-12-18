Жительница Купянска рассказала о преступлениях ВСУ

Украинские солдаты занимались мародерством, присваивали дома людей, которых считали "коллаборантами", заявила она

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в Купянске занимались мародерством, а также отбирали квартиры мирных жителей, которых они считали "коллаборантами". Об этом рассказала жительница Купянска.

"У нас по соседству жила женщина в многоэтажке. Она лежала в Харькове в больнице, когда она приехала, у нее на глазах с квартиры выносили все ее вещи. Она подошла к ребятам, говорит: "Хлопцы, ну что же вы делаете?". Они наставили на нее автомат и сказали: "Хочешь жить, сядь и заткнись". И такое происходило сплошь и рядом", - рассказала женщина на видео, предоставленном в Минобороны РФ. Ранее ей удалось эвакуироваться с сыном с северо-западной окраины населенного пункта.

Женщина также добавила, что в 2024 году пьяные солдаты ВСУ застрелили в спину мирную жительницу.

Эвакуированная рассказала, как солдаты ВСУ расселялись среди мирных жителей в городе. "Одна из военнослужащих, она квартиру под себя уже под ремонт готовила, она сказала: "Нам президент сказал, что это жилье коллаборантов будет наше и земли [будут] наши", - отметила женщина.