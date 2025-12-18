Бойцы "Севера" уничтожили технику, укрепления и живую силу ВСУ в Сумской области

В одном из лесных массивов воздушная разведка обнаружила укрепленный опорный пункт противника, его ликвидировали с помощью гаубицы "Гиацинт-Б"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, уничтожив авто- и мототехнику противника, а также поразили опорный пункт с личным составом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Специалисты беспилотных систем группировки войск "Север" пресекли попытку ротации ВСУ в Сумской области. <...> Так, при попытке ротации военнослужащих ВСУ с использованием пикапов и квадроциклов операторы дронов группировки "Север" точечными попаданиями уничтожили технику и живую силу противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, как артиллерийское подразделение тульских гвардейцев-десантников в составе группировки уничтожило укрепленный опорный пункт ВСУ, тем самым лишив противника возможности длительного сопротивления.

Там сообщили, что в одном из лесных массивов воздушная разведка обнаружила укрепленный опорный пункт ВСУ. Противник занимался оборудованием оборонительных позиций. "Для его ликвидации был задействован расчет 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Артиллеристы с закрытой огневой позиции нанесли точный удар по скоплению живой силы противника. В результате огневого поражения украинская сторона понесла значительные потери, а ее оборонительные планы были сорваны", - указали в Минобороны.