Танкисты группировки "Центр" сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Российские бойцы уничтожили штурмовую группу противника возле села Гришино

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Танк Т-72Б3М группировки войск "Центр" сорвал ротацию формирований ВСУ, уничтожив штурмовую группу противника возле села Гришино на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил штурмовую группу формирований ВСУ, пытавшуюся провести ротацию подразделений в лесополосе в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что танковый экипаж выполнил серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции с дистанции более 8 км. Огневое воздействие привело к уничтожению живой силы противника и их укрытий.

На том же направлении расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" нанес удар по скоплению живой силы подразделений ВСУ. Артиллеристы нанесли огневое поражение противнику 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 17 км.

Кроме того, по данным министерства, расчеты подразделений войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" в течение часа уничтожили пять беспилотников ВСУ с системой сброса боеприпасов, не допустив их к позициям российских войск.