Михайлов: ЕС стоит задуматься над словами Путина о боевом дежурстве "Орешника"

Наступательные системы средней дальности вернули в боевой строй ВС России после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лидерам европейских стран стоит задуматься после слов президента России Владимира Путина о постановке ракетного комплекса средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник" на боевое дежурство. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

17 декабря президент РФ Владимир Путин в рамках коллегии Минобороны заявил, что до конца 2025 года ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство.

"Орешник", как и вообще наступательные системы средней дальности, вернулись в боевой строй ВС РФ после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности именно для того, чтобы держать под прицелом любое европейское государство, государство НАТО, которое попытается либо пытается как-то навредить Российской Федерации. Поэтому заявление о постановке на боевое дежурство было рассчитано, мне кажется, на западного потребителя, прежде всего это "привет" европейским лидерам. Европейцам нужно крепко задуматься, читая новости из России", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что тактико-технические характеристики ракеты "Орешник" позволяют российской армии нанести удар в любую точку Европы.

Кроме того, Михайлов отметил, что примерно в это же время, согласно заявлениям Александра Лукашенко, в Белоруссии "Орешник" также встает на боевое дежурство. "Для государств НАТО эти новости звучат так, что с 1 января 2026 года на боевом дежурстве в России и Белоруссии стоят системы средней дальности, способные на гиперзвуковой скорости доставлять боевые блоки как в обычном, так и в специальном исполнении к любой стране Европы", - уточнил военный специалист.