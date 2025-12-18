Марочко: ВСУ стали чаще использовать БПЛА малого радиуса действия в зоне СВО

Пункты управления украинские солдаты при этом стали размещать у линии боевого соприкосновения, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Солдаты Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще использовать беспилотники малого радиуса действия в зоне СВО, поскольку их аккумуляторы не выдерживают пониженной температуры воздуха. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, солдаты Сил беспилотных систем ВСУ, невзирая на риск быть обнаруженными военными РФ, в последнее время стали чаще размещать пункты управления БПЛА у линии боевого соприкосновения.

"Малые маневренные группы противника, укрываясь в подвальных помещениях и домах мирных граждан, все чаще используют БПЛА малого радиуса действия: для увеличения эффективности им приходится сокращать межпозиционное пространство. Также понижение температуры воздуха до минусовых значений снижает емкость аккумуляторов дронов, что также вынуждает противника рисковать", - сказал он со ссылкой на собственные источники.