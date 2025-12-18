ТАСС: в Сумской области уничтожили крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ

По данным силовых структур, ликвидированы до 10 инженеров-сборщиков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Крупный цех по сборке беспилотников для ВСУ и до 10 инженеров-сборщиков уничтожены в районе Кардашовки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе населенного пункта Кардашовка Сумской области ударами БПЛА "Герань-2" уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ. Ликвидировано до 10 инженеров-сборщиков", - сказал собеседник агентства.