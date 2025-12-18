ТАСС: в Сумской области уничтожили крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Крупный цех по сборке беспилотников для ВСУ и до 10 инженеров-сборщиков уничтожены в районе Кардашовки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В районе населенного пункта Кардашовка Сумской области ударами БПЛА "Герань-2" уничтожен крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ. Ликвидировано до 10 инженеров-сборщиков", - сказал собеседник агентства.