ТАСС: ВС РФ под Волчанском уничтожили замкомандира роты БПЛА ВСУ

Автомобиль с военнослужащими противника ликвидировали ударом дрона, сообщили российские силовики

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Автомобиль бригады ВСУ с замкомандира роты БПЛА и несколькими операторами дронов уничтожен под Волчанском. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении под Волчанском ударом FPV-дрона уничтожен автомобиль 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV противника", - сказал собеседник агентства.

Волчанск освобожден от ВСУ. Все административные здания и важные объекты находятся под контролем военнослужащих группировки войск "Север".

Волчанск - крупный населенный пункт Харьковской области, на начало 2023 года в нем проживало около 17 тыс. человек. Киев превратил город в крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории города. Бои за населенный пункт начались в мае 2024 года.