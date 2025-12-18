Противолодочные самолеты Ту-142МЗ провели учения над акваторией Охотского моря

Экипажи отработали элементы прохождения заданного курса над местностью без ориентиров

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ Тихоокеанского флота (ТОФ) провели разведку и отработали слаженность действий во время учебно-тренировочных полетов над акваторией Охотского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"На ТОФ экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ провели плановые учебно-тренировочные полеты, в ходе которых отработали противолодочные задачи над акваторией Охотского моря и в проливных зонах", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экипажи Ту-142МЗ провели разведку надводных объектов и поиск подводных лодок условного противника, используя специальные штатные средства обнаружения. Также экипажи самолетов отработали элементы прохождения заданного курса над местностью без ориентиров и слаженность действий летчиков во время полетов с отсутствием наземных радиотехнических средств аэронавигации.