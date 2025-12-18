Марочко: у Киева из-за потерь не хватает сил и средств в боях у Обуховки

За сутки российская армия нанесла несколько комбинированных ударов по позициям противника, сообщил военный эксперт

© John Moore/ Getty Images

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за потерь не хватает сил и средств для боев у Обуховки, Колодезного и Григоровки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его совам, за минувшие сутки российские силы нанесли несколько комбинированных ударов по позициям противника в районах населенных пунктов Григоровка, Обуховка и Колодезное Харьковской области. Киев потерял бронемашину, блиндаж, 2 минометных расчета, взводный опорный пункт и около 10 солдат.

"Следует отметить, что на данном участке восполнение потерь не покрывает потребности вооруженных формирований Украины - численность боевиков, вооружения и военной техники на позициях стабильно сокращается", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.