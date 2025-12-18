Над регионами России с начала суток сбили 47 украинских БПЛА
04:21
обновлено 04:24
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 47 украинских БПЛА, всего в ночное время сбиты 77 дронов.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, период с 23:00 мск 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Так, 31 БПЛА сбили над Брянской областью, 5 - над акваторией Черного моря, по 4 - над Республикой Крым и Белгородской областью, 3 - над Ростовской областью.
Всего в ночное время с 20:00 мск до 07:00 мск перехватили 77 украинских дронов.