Пленный ВСУ сообщил о сдаче в плен около 30 украинских солдат из одной бригады

Военнослужащие противника добровольно сдались российским войскам на красноармейском направлении

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 30 солдат ВСУ из одной бригады сдались в плен российским военным на красноармейском направлении. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Юрий Сорока.

Сорока был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), его отправили в 38-ю бригаду. Он рассказал, что, попав на передовую, находился под постоянными обстрелами и хотел сдаться в плен.

"Поняли, что сдаются в плен и не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен, - рассказал он. - Мы, пока мы были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек сдались в плен с этой же бригады".

По его словам, до сдачи в плен они сидели в подвале, у них не было еды и воды - пили воду из труб.

"Наше [украинское] правительство управляемо извне. И они принимают решения не для своей страны, не из-за блага своего народа, а из-за рубежа", - отметил пленный.