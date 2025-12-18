Эксперт Киселев: почти 2 тыс. военных ВСУ пропали без вести за осень

Он отметил, что речь идет о херсонском, запорожском и харьковском направлениях зоны СВО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Почти 2 тыс. солдат Вооруженных сил Украины числятся пропавшими без вести на херсонском, запорожском и харьковском направлениях зоны СВО за время боев в осенний период. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"По некоторым данным, в ВСУ за осенний сезон, как источник сообщил, потери личного состава - порядка 20 тыс. человек. И к нему где-то 1 800 - это без вести пропавшие. Это херсонское, запорожское и харьковское направления", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live" со ссылкой на собственные источники.

Киселев уточнил, что ежедневно на упомянутых направлениях военные РФ уничтожают от 150 до 300 военных ВСУ.

17 декабря глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что армия Украины потеряла почти 500 тыс. военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.