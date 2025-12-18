Эксперт Киселев: ВСУ не могут отойти на запасные позиции у сумской Рыжевки

По ним наносят удары российские военные, отметил Виталий Киселев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Дислоцированные у Рыжевки Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) "забились в норы" и не могут отступить на свои запасные позиции на данном участке из-за ударов, которые наносят по ним российские военные. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"На сумском направлении в районе Рыжевки отрабатывает наша северная группировка войск: работают системы РСЗО и наша авиация. Противник забился в норы, к тактическому отступлению не может вылезти для того, чтобы перейти на другие, запасные позиции", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

Киселев отметил, что, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, у Киева все спланировано к тактическому отступлению на данном участке, однако противник не отступает в надежде на "пассивное продвижение армии РФ в зимний период".