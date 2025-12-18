Эксперт Киселев: Украина боится перевозить технику по ж/д дороге из-за ударов РФ

Киев поставляет западное вооружение и технику по морю, прикрываясь "зерновой сделкой и другими мирными соглашениями", отметил военный эксперт

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины из-за систематических ударов российских сил в последние несколько месяцев боятся перевозить дорогую натовскую технику по ж/д дороге, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Мы не прекращаем удары по стратегической глубине противника, то есть по портовым строениям, по складам с боеприпасами, которые находятся далеко и глубоко в тылу противника. За последние месяцы противник перестал использовать железную дорогу для перевозки, так как идут постоянные удары по ней. Они уже боятся, что большой состав с дорогостоящей западной техникой и вооружением может сойти с пути. Поэтому они стараются компенсировать это и пытаются поставлять через порты данные виды вооружения", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев отметил, что Киев поставляет западное вооружение и технику по морю, прикрываясь "зерновой сделкой и другими мирными соглашениями".