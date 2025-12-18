Эксперт Киселев: все дороги для ВСУ на купянском фронте превратились в "дороги смерти"

На купянском направлении противник пытается остервенело контратаковать, но позиции их утеряны, подчеркнул военный специалист

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Все дороги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении превратились в "дороги смерти" из-за ударов ВС РФ, опорные пункты противника там окружены, ВСУ не могут выйти. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"На купянском направлении противник пытается остервенело контратаковать, но позиции их утеряны. Их опорники находятся в окружении и вытащить откуда они уже никого не могут. Любая тропинка, любая дорога на этом направлении превращается в дорогу смерти, в дорогу ада, через которую просто невозможно и нереально пройти ни технике, ни тем более пехоте. Систематически работает артиллерия [РФ] - практически последние несколько суток по всей линии боевого соприкосновения", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев отметил, что погодные условия, в частности туман, помогают бойцам РФ продвигаться как на северском направлении, так и у Красного Лимана (украинское название - Лиман), и от Часова Яра в в сторону Константиновки в Донецкой Народной Республике. У Константиновки, по его словам, противник "пытается контратаковать, ввязать нас в затяжную, длительную борьбу". "Даже херсонское направление, которое у нас длительное время находилось в состоянии стагнации, не живет своей жизнью. Здесь идет целенаправленное уничтожение, поиск систем РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС) французского производства, немецкого производства, которые вэсэушники глубоко маскируют, закапывают, прячут в частном секторе - тем самым приходится очень тяжело вскрывать и уничтожать на этом участке данное снаряжение", - добавил военный эксперт.