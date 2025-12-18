Эксперт Киселев: офицеры ВСУ сбежали из Димитрова, бросив солдат в окружении

По его словам, ВСУ не могут выйти из Димитрова в ДНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не могут выйти из Димитрова (украинское название - Мирноград) Донецкой Народной Республики даже небольшими разрозненными группами, при этом офицерский состав бежал из города, бросив солдат в окружении. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мертвая удавка под названием Мирноград затянулась настолько, что позиция вэсэушников там стала еще хуже. Идет уничтожение разрозненных групп, которые ни физически, ни тактически, ни при помощи радиостанций не могут выйти и вылезти из этой петли. <…> Вэсэушники жалуются, что их бросили офицеры и бежали, кстати, первыми из укрепрайонов, с пунктов управления. <…> Это говорит еще о том, что истощение офицерского состава и "вычесывание" его из рядов также приводит к коллапсу", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Киселева, заблокированные в Димитрове солдаты ВСУ "проклинают" Владимира Зеленского и главкома армии Украины Александра Сырского.

В среду министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о том, что украинские подразделения в Димитрове ДНР надежно заблокированы. Белоусов отметил, что "продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове - последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации".